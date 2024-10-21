Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 8.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tầng 1 Trung tâm thương mại Golden Park, Phường Phương Liễu, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào đội ngũ bán hàng của công ty, trực tiếp tiếp xúc và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, giao hàng, thanh toán, giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nắm vững kỹ năng sử dụng phần mềm Excel.

Tiếng Trung nghe nói đọc đánh máy hsk4

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam)

