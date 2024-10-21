Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 8.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Tầng 1 Trung tâm thương mại Golden Park, Phường Phương Liễu, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào đội ngũ bán hàng của công ty, trực tiếp tiếp xúc và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ. Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, giao hàng, thanh toán, giải quyết khiếu nại của khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Tham gia vào đội ngũ bán hàng của công ty, trực tiếp tiếp xúc và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu.
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, giao hàng, thanh toán, giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nắm vững kỹ năng sử dụng phần mềm Excel. Tiếng Trung nghe nói đọc đánh máy hsk4 Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nắm vững kỹ năng sử dụng phần mềm Excel.
Tiếng Trung nghe nói đọc đánh máy hsk4
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch, teambuilding,...
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Siêu thị công nghiệp Zhenkunhang (Việt Nam)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 Trung tâm thương mại Golden Park, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

