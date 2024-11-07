Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón, tiếp khách và tư vấn bán hàng (các loại bánh truyền thống Nhật Bản, bánh kem, bông lan, su kem, bánh quà tặng ...v...v..)

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa

Vệ sinh quầy kệ, tủ trong bánh và khu vực làm việc.

Kiểm tra, theo dõi hàng tồn kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự bố trí / phân công của Cấp Quản lý.

Làm việc luân phiên theo ca C1 : 9:00-18:00 , C2 :14:00-23:00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có kinh nghiệm trong ngành F&B

Có niềm yêu thích với ngành dịch vụ khách hàng, bánh kẹo

Tinh thần làm việc trách nhiệm, chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực

Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (excel cơ bản)

Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ 35k/h

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp

Có cơ hội làm việc trực tiếp với người Nhật và trau dồi thêm ngoại ngữ (Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Công ty hỗ trợ phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

