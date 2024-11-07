Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chào đón, tiếp khách và tư vấn bán hàng (các loại bánh truyền thống Nhật Bản, bánh kem, bông lan, su kem, bánh quà tặng ...v...v..)
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa
Vệ sinh quầy kệ, tủ trong bánh và khu vực làm việc.
Kiểm tra, theo dõi hàng tồn kho.
Thực hiện các công việc khác theo sự bố trí / phân công của Cấp Quản lý.
Làm việc luân phiên theo ca C1 : 9:00-18:00 , C2 :14:00-23:00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có kinh nghiệm trong ngành F&B
Có niềm yêu thích với ngành dịch vụ khách hàng, bánh kẹo
Tinh thần làm việc trách nhiệm, chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (excel cơ bản)
Có kinh nghiệm trong ngành F&B
Có niềm yêu thích với ngành dịch vụ khách hàng, bánh kẹo
Tinh thần làm việc trách nhiệm, chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (excel cơ bản)
Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo giờ 35k/h
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội làm việc trực tiếp với người Nhật và trau dồi thêm ngoại ngữ (Tiếng Nhật & Tiếng Anh)
Công ty hỗ trợ phí gửi xe
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội làm việc trực tiếp với người Nhật và trau dồi thêm ngoại ngữ (Tiếng Nhật & Tiếng Anh)
Công ty hỗ trợ phí gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÂTERAISÉ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI