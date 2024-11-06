Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DR. DURIAN làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Long: Chợ Lách ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Trực tiếp tư vấn, bán hàng tại cửa hàng
- Quản lý hệ thống hàng hoá, date, doanh thu, công nợ, lập báo cáo chi tiết hàng tháng
- Chăm sóc cửa hàng, điểm bán, quản lý cơ sở vật chất tại nơi làm việc
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật về hệ thống dữ liệu khách hàng, lịch sử mua hàng của nông dân
- Hướng dẫn nông dân sử dụng hàng hoá theo quy trình của hệ thống
- Phát triển hệ thống bán hàng online, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá bán online
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bắt buộc Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học....
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan 1 năm
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng và giao tiếp tốt. Chịu áp lực có khả năng làm việc độc lập.
- Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ chỗ ở khi nhận việc chính thức. Phụ cấp cơm trưa
- Cơ hội phát triển và thăng tiến cao
- Nhiều quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN
