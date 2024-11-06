Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DR. DURIAN làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DR. DURIAN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long: Chợ Lách ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực tiếp tư vấn, bán hàng tại cửa hàng
- Quản lý hệ thống hàng hoá, date, doanh thu, công nợ, lập báo cáo chi tiết hàng tháng
- Chăm sóc cửa hàng, điểm bán, quản lý cơ sở vật chất tại nơi làm việc
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật về hệ thống dữ liệu khách hàng, lịch sử mua hàng của nông dân
- Hướng dẫn nông dân sử dụng hàng hoá theo quy trình của hệ thống
- Phát triển hệ thống bán hàng online, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá bán online

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bắt buộc Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học....
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan 1 năm
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng và giao tiếp tốt. Chịu áp lực có khả năng làm việc độc lập.
- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chỗ ở khi nhận việc chính thức. Phụ cấp cơm trưa
- Cơ hội phát triển và thăng tiến cao
- Nhiều quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 12, Đường Phạm Thế Hiển, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

