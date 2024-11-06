Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DR. DURIAN làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: Chợ Lách ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực tiếp tư vấn, bán hàng tại cửa hàng

- Quản lý hệ thống hàng hoá, date, doanh thu, công nợ, lập báo cáo chi tiết hàng tháng

- Chăm sóc cửa hàng, điểm bán, quản lý cơ sở vật chất tại nơi làm việc

- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật về hệ thống dữ liệu khách hàng, lịch sử mua hàng của nông dân

- Hướng dẫn nông dân sử dụng hàng hoá theo quy trình của hệ thống

- Phát triển hệ thống bán hàng online, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá bán online

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bắt buộc Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan 1 năm

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng và giao tiếp tốt. Chịu áp lực có khả năng làm việc độc lập.

- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chỗ ở khi nhận việc chính thức. Phụ cấp cơm trưa

- Cơ hội phát triển và thăng tiến cao

- Nhiều quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR. DURIAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.