Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CMH, số 5 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tìm kiếm các KOL/KOC tiềm năng và thuyết phục bán các dòng sản phẩm của thương hiệu dựa trên 2 hình thức là livestream affiliate và video affiliate

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của KOL/KOC trong hoạt động bán hàng cho thương hiệu

- Đàm phán, thương lượng chi phí và ký kết hợp đồng với các đối tượng trên

- Xây dựng mối quan hệ cộng tác lành mạnh và lâu dài với các KOL/KOC cũng như các NET quản lý talent

- Thực hiện các tác vụ giúp cải thiện hiệu quả của phiên livestream gồm: set up chương trình khuyến mại, thời gian thực, chạy quảng cáo livestream và quảng cáo video.

- Tham gia vào các hoạt động phân tích thị trường nhằm cập nhật chiến lược booking định kỳ

- Làm thêm các công việc khác khi Leader yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo,...

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm trở lên.

- Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

- Tư duy logic để đàm phán quyền lợi cân bằng với các KOL hàng đầu Việt Nam

- Khả năng chịu áp lực tốt trong môi trường làm việc cường độ cao

- Tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 9.000.000 - 11.000.000 (Chi tiết thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, công cụ làm việc

- Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Tham gia các khóa đào tạo, teambuilding. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn CMH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin