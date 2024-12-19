Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 38 Triệu

Mức lương 25 - 38 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 38E, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 38 Triệu

Quản lý công nhân bộ phận, tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm nhằm tối ưu và kịp tiến độ đơn hàng, đúng bản vẽ kỹ thuật

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm... thuộc bộ phận do mình phụ trách và kịp thời đề xuất mua mới, thay thế, sửa chữa để không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng.

Lập và báo cáo cho giám đốc tình hình sản xuất của bộ phận

Thiết kế bản vẽ 2D về khuôn mẫu, bóc tách chi tiết, lập trình

Thực hiện các công việc liên quan đến vị trí công việc và theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 25 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Có kinh nghiệp quản lý từ 2 năm trở lên trong ngành CNC khuôn mẫu, vỏ khuôn

Biết vẽ 2D, lập trình

Biết tiếng trung là 1 lợi thế.

Độ tuổi: không yêu cầu

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h-19h (nghỉ trưa 1 tiếng), từ thứ 2 – thứ 7

Sử dụng thành thạo các phần mềm của AutoDesk (Autocad)

Autocad)

Tin học : word, excel, powerpoint, autocad, đồ họa 2D, 3D ...

Kỹ năng: Sắp xếp lên kế hoạch làm việc hiệu quả

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ THƯỞNG:

Thưởng theo năm: thoả thuận khi phỏng vấn.

Hưởng chế độ phép năm: Được hưởng 12 ngày phép năm được trả 1 lần vào tháng thứ 12.

Thưởng nóng cá nhân, tập thể hàng tháng (từ 300.000 - 800.000vnd)/cá nhân xuất sắc, thưởng sinh nhật (300.000vnđ)

Được tham gia liên hoan với toàn bộ công ty 2 tháng 1 lần,

Du lịch hàng năm (sắp xếp theo tình hình cụ thể sản xuất).

Chế độ Bảo hiểm, tăng ca, phụ cấp:

Phụ cấp ăn: Bữa chính 30.000đ/suất (ca ngày: ăn tại công ty, ca đêm: cộng tiền ăn trực tiếp vào lương)

Phụ cấp ăn ca: Tăng ca đủ 2h trở lên có phụ cấp bữa phụ 20.000đ.

Phụ cấp ca đêm: phụ cấp thêm 40.000đ/ca đêm.

Thời gian thử việc: 01 tháng, chế độ bảo hiểm đóng bảo hiểm bắt buộc sau 3 tháng

Chế độ tính tăng ca: Không tính tăng ca ngày thường. Đảm bảo hoàn thành công việc của giám đốc sx chủ động sắp xếp xử lý việc phát sinh không để sản xuất gián đoạn. Tăng ca ngày chủ nhật 200%, tăng ca ngày lễ tết 300%

Chế độ Tăng Lương:

Tăng lương (cố định) 10%/1 năm đối với toàn thể công nhân viên.

Tăng lương đột xuất thêm trong năm với cá nhân làm việc có thành tích xuất sắc theo xét duyệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin