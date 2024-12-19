Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần quốc tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Danis Group, Số 28 đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Quản lý, chăm sóc hệ thống đại lý có sẵn.
Tìm kiếm, xây dựng đại lý mới trên địa bàn được giao.
Cùng Giám đốc KD đề xuất chính sách bán hàng, phát triển thị trường, thiết lập mục tiêu kinh doanh.
Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.
Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi, chương trình trưng bày và chính sách cho khách hàng của công ty nhẳm đạt mục tiêu đề ra.
Thực hiện các việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Gia dụng, điện gia dụng...
Nhanh nhẹn, năng động, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có kiến thức về marketing, khảo sát, nghiên cứu thị trường.
Hiểu biết về lĩnh vực điện gia dụng, gia dụng

Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8.000.000đ - 10.000.000đ + Thưởng doanh số + Thưởng nóng (Tổng thu nhập 18.000.000đ - 30.000.000đ)
Thời gian làm việc: Từ 8h30p - 17h30p, nghỉ trưa 12h30 - 13h30. Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h30 đến 12h30, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ
Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.
Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc
BHXH theo quy định, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ
Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

