Tuyển Designer Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Xây dựng công trình và bối cảnh 3D trong Unreal Engine theo concept

Xây dựng quy trình và kiểm soát việc export đối tượng/cảnh từ các phần mềm 3D khác vào Unreal Engine:

Setting ánh sáng (Lighting), Setting vật liệu cho models...

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành thiết kế Đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện.

Thành thạo phần mềm Unreal Engine.

Yêu thích làm phim hoạt hình.

Có kiến thức về modeling, lighting một trong các phần mềm 3D như unreal engine/Cinema 4D/ Maya/ Blender...

Thẩm mỹ tốt và năng lực đạo diễn video.

Có tinh thần ham học hỏi, làm việc nhóm.

Ứng viên vui lòng gửi Link Portfolio các sản phẩm đã làm kèm CV vào email cho Công ty.

Thu nhập từ 10 triệu - 15 triệu/tháng hoặc theo thoả thuận ở từng vị trí trong buổi phỏng vấn

Tham gia trực tiếp vào những project phim hoạt hình 3D của công ty.

Văn hóa làm việc cởi mở và chia sẻ; đội ngũ quản lý thân thiện.

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định.

Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và miễn phí đồ uống: cà phê, trà.

Du lịch và team building.

Địa điểm làm việc tại Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30).

Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật.

Lưu ý: Ứng viên vui lòng gửi Link Portfolio các sản phẩm đã làm kèm CV vào email cho Công ty

