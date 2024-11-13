Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đối tác kinh doanh, các KOL/KOC...;
Hỗ trợ và đồng hành cùng các đối tác trong quá trình triển khai công việc;
Thương lượng về chi phí & điều khoản hợp đồng với các đối tác;
Theo dõi, giám sát, đảm bảo tiến độ triển khai chương trình khuyến mãi với các đối tác,..;
Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader/Manager.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;
Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Booking KOL/KOC, hoặc Customer Relationship Development, hoặc Online Partners; đặc biệt là với đối tác B2B;
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung là điểm cộng (không bắt buộc)
Yêu thích việc tìm kiếm & làm việc với đối tác, khách hàng;
Nhiệt tình, năng động, tự tin, giao tiếp tốt;
Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo kinh nghiệm, có bonus KPI;
Lương tháng 13;
Các quyền lợi khác theo luật lao động: BHXH, nghỉ phép năm,...;
Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc;
Quà sinh nhật, Trung thu, Tết.
Team Building, Year End Party.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
