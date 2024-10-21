Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OF - Tầng 3 - Vinhome West Point - Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Theo dõi và đảm bảo việc chấm công của CBNV;

- Thực hiện công tác tính lương thưởng, phúc lợi hàng tháng/quý/năm chính xác;

- Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, công tác về nhân sự;

- Làm các báo cáo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học;

- Chuyên môn: Yêu cầu học chuyên ngành liên quan đến Hành chính, Nhân sự

- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông hoặc vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Trung thực, tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao, nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 – 16.000.000đ/tháng (hoặc thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc của ứng viên khi phỏng vấn)

- Thưởng tháng 13, các dịp Lễ/Tết, các dịp đặc biệt của Công ty và người lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, những nhân viên giỏi sẽ được cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn;

- Thời gian làm việc từ 08h15 – 17h45 thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7, CN).

- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin