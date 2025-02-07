Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.
- Báo giá cho khách hàng, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng của cá nhân cũng như khách hàng của Công ty chuyển giao.
- Tư vấn giải pháp chuyên môn tốt nhất cho khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ thực hiện cung cấp dịch vụ tới khách hàng, giải quyết các
yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng đảm bảo chất lượng dịch vụ của Công ty.
- Báo cáo hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm về hoạt động sales của bản thân, các phản hồi của khách
hàng và thông tin thị trường.
- Xây dựng phương án cung cấp dịch vụ phù hợp trên việc xác định lợi thế sản phẩm của công ty
(Lợi thế cạnh tranh của công ty )
- Xác định khách hàng là mục tiêu
- Nắm vững quy trình nghiệp vụ
- Thu thập phân loại đánh giá thông tin thị trường,khách hàng
- Chuyển giao thông tin khách hàng khi có yêu cầu
- Định kỳ thực hiện Chăm sóc gặp gỡ khách hàng
- Kiểm soát hồ sơ chứng từ thanh toán: Đối chiếu và làm hồ sơ thanh toán cho khách hàng
- Phối hợp với phòng TCKT thu hồi công nợ.
- Thực hiện các công việc được giao khác: hoàn thành các công việc được giao theo yêu cầu của ban

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng

Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 315, Tầng 3, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

