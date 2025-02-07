Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Vsico Express Hải Phòng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

- Báo giá cho khách hàng, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng của cá nhân cũng như khách hàng của Công ty chuyển giao.

- Tư vấn giải pháp chuyên môn tốt nhất cho khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ thực hiện cung cấp dịch vụ tới khách hàng, giải quyết các

yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng đảm bảo chất lượng dịch vụ của Công ty.

- Báo cáo hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm về hoạt động sales của bản thân, các phản hồi của khách

hàng và thông tin thị trường.

- Xây dựng phương án cung cấp dịch vụ phù hợp trên việc xác định lợi thế sản phẩm của công ty

(Lợi thế cạnh tranh của công ty )

- Xác định khách hàng là mục tiêu

- Nắm vững quy trình nghiệp vụ

- Thu thập phân loại đánh giá thông tin thị trường,khách hàng

- Chuyển giao thông tin khách hàng khi có yêu cầu

- Định kỳ thực hiện Chăm sóc gặp gỡ khách hàng

- Kiểm soát hồ sơ chứng từ thanh toán: Đối chiếu và làm hồ sơ thanh toán cho khách hàng

- Phối hợp với phòng TCKT thu hồi công nợ.

- Thực hiện các công việc được giao khác: hoàn thành các công việc được giao theo yêu cầu của ban