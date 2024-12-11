Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIRA KIRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Edu House, SH 04, 05, 06 Saritown, Khu đô thị Sala, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn tuyển sinh các chương trình học và các dịch vụ của trung tâm.

Trả lời thắc mắc, giải quyết các vấn đề của khách hàng trong quá trình tư vấn.

Chủ động liên lạc với phụ huynh để cập nhật thông tin lớp học/ lịch học, tình hình học tập.

Quản lý thông tin khách hàng.

Lập kế hoạch bán hàng và tìm kiếm khách hàng.

Mua sắm và quản lý hàng hóa vật tư để phục vụ cho trung tâm (VPP, nguyên vật liệu, dụng cụ dạy học).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành quản trị.

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Sử dụng thành thạo các phần mền văn phòng, các công cụ khai thác Internet .

Kỹ năng: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục tốt, kỹ năng đàm phán, làm việc độc lập sáng tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định

Hỗ trợ và làm việc đội nhóm tốt

Biết quản lý và sử dụng thời gian một cách hiệu quả.

Ngoại ngữ: Ưu tiên biết sử dụng tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết)

Tại CÔNG TY TNHH KIRA KIRA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Lương tháng 13;

Được cung cấp thiết bị làm việc;

Được training công tác quản lý/ chuyên môn;

Du lịch Công ty 1 lần/ năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIRA KIRA

