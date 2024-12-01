Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1 - 2 - 3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trả lời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty thông qua các kênh như điện thoại, email, chat trực tuyến.

Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo lòng tin và sự hài lòng.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty để có thể tư vấn chính xác cho khách hàng.

Làm việc nhóm với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Phân tích dữ liệu khách hàng để tìm ra các xu hướng và nhu cầu của khách hàng.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động chăm sóc khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Giúp khách hàng gia hạn hợp đồng với công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Có kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ của công ty (sẽ được đào tạo thêm).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building và nghỉ mát của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.