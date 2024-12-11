Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230 Gia Phú, Phường 1,, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Xác nhận đơn hàng, xử lý giải quyết tất cả các vấn đề của khách hàng;

- Xử lý các vấn đề về đơn hàng với bên vận chuyển và khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty;

- Tiếp nhận xử lý công việc giữa Việt Nam - Trung;

- Và các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Tốt nghiệm cao đẳng trở lên học chuyên ngành tiếng Trung đã có kinh nghiệm CSKH ít nhất 06 tháng.

- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, mạch lạc.

- Có kỹ năng nắm bắt xử lý vấn đề nhanh nhẹn, dứt khoát, chính xác.

- Sữ dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (ưu tiên chỉnh sửa hình ảnh, video là một lợi thế).

- Chăm chỉ, trung thực, chịu khó, không ngại việc, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Sếp tâm lý, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, hòa đồng.

- Thu nhập 10tr - 13tr (Lương cơ bản + trách nhiệm + chuyên cần)

- Phụ cấp cơm trưa + thưởng hiệu suất + BHXH

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

