Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận, chăm sóc và bán hàng theo danh sách được công ty cung cấp và thực hiện các chỉ tiêu bán hàng.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng của công ty.

Xử lý các sự cố đơn hàng phát sinh.

Thực hiện các báo cáo công việc hằng ngày.

Thời gian làm việc từ 7h00-16h30, có tăng ca.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vi tính A, đánh máy nhanh.

Nữ - Có giọng nói dễ nghe, có kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc đàm thoại.

Yêu cầu ứng viên: chịu khó, siêng năng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương.

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

Đào tạo định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;

Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.