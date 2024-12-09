Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận, chăm sóc và bán hàng theo danh sách được công ty cung cấp và thực hiện các chỉ tiêu bán hàng.
Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng của công ty.
Xử lý các sự cố đơn hàng phát sinh.
Thực hiện các báo cáo công việc hằng ngày.
Thời gian làm việc từ 7h00-16h30, có tăng ca.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vi tính A, đánh máy nhanh.
Nữ - Có giọng nói dễ nghe, có kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc đàm thoại.
Yêu cầu ứng viên: chịu khó, siêng năng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương.
Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
Đào tạo định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;
Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;
Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;
Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;
Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.
.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
