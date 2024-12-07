Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về dịch vụ đến khách hàng, tư vấn khách hàng các sản phẩm, gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng và chẩn đoán của bác sĩ nhằm duy trì và phát triển số lượng khách hàng

Trực page phản hồi tin nhắn và thắc mắc của khách hàng và tư vấn khách hàng qua hotline khi cần thiết

Nắm rõ tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ tại phòng khám, từ đó chuẩn bị trước kịch bản nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền đạt thông tin đến khách hàng.

Tư vấn với khách hàng về giá cả, hỗ trợ khách hàng mua các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe của công ty

Lấy phản hồi khách hàng về chất lượng dịch vụ. Cung cấp hồ sơ, hoá đơn nếu khách hàng yêu cầu sau trị liệu

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc thực hiện mỗi tuần. Lập báo cáo công việc hằng ngày

Đảm bảo hoàn thành doanh số KPI hàng tháng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên UV từ 20-30t

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng. Trong đó, ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực phòng khám, spa, chăm sóc sức khoẻ là 1 lợi thế

Có khả năng giao tiếp lưu loát, thuyết phục và tư vấn bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương, giao tiếp qua điện thoại tốt, hòa đồng

Có khả năng xử lý tình huống khi bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh

Biết lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, và có khả năng giúp đỡ khách hàng liên quan đới các vấn đề về y khoa

Trung thực, năng động, sáng tạo. Có khả năng học hỏi nhanh, nhiệt tình và chủ động trong công việc

Có khả năng chịu áp lực KPI

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 triệu + % Hoa hồng

Chế độ lương thưởng, phúc lợi đầy đủ

Thưởng tháng lương 13

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện

Được làm việc tại văn phòng hiện đại, khơi gợi nguồn cảm hứng

Được hưởng mọi quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật và quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365

