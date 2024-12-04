Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 319 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng thông qua các đơn hàng.
Hỗ trợ xử lý các khiếu nại khách hàng thông qua các kênh hotline/facebook/zalo/website/app.
Kiểm tra và phản hồi các thông tin khách hàng qua bình luận và tin nhắn trên Fanpage
Làm việc với các đơn vị đối tác (GrabFood, Now, GoViet, ZaloFood,...) khi có sự cố về đơn hàng.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua việc chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ viết content trên fanpage, website và các kênh truyền thông của công ty. Phối hợp thực hiện các chiến dịch Marketing. Theo dõi POSM.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ăn uống, chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp cơ bản.
Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống.
Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...)

Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc: 22k/h, sau thử việc mức lương: 25k/h.
Được tham gia các lớp/khóa học đào tạo tập trung theo định hướng Công ty.
Được tham gia Team building 1 lần/năm, Year End Party của công ty vào cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPĐD: 129 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

