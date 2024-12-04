Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHUSVN CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Opal Office , 92 Nguyễn hữu cảnh phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

● Thông báo đơn hàng với nhà bán, lưu ý và theo dõi các trường hợp đặc biệt.

● Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.

● Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.

● Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của doanh nghiệp.

● Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

● Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.

● Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên.

● Chuẩn bị quà tặng tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Khả năng xử lý tình huống

● Có khả năng ngoại giao tốt để chuyển giao thông tin tới các team khác.

● Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

● Có khả năng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

● Tiếng Anh tốt (Nghe - Nói - Đọc - Viết).

Tại CHUSVN CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

● Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 6 (9h00 - 18h00), nghỉ T7 & CN

