Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Trực tổng đài
Đứng tại quầy kios của bệnh viện để tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng liên quan đến đặt khám bệnh tại bệnh viện.
Hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn thao tác đặt lịch khám, giải quyết các khiếu nại, than phiền/góp ý của khách hàng qua các kênh tiếp nhận.
Được hướng dẫn và training tại văn phòng trước khi chính thức trực tại bệnh viện.
Địa điểm làm việc:
Bệnh viện Quận Bình Thạnh
Bệnh viện Mắt TPHCM
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và năng động trong công việc
Do tính chất công việc làm việc tại nhà khá nhiều nên yêu cầu ứng viên có Laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 7 - 10 triệu/ tháng
Thời gian làm việc : xoay ca (lịch ca trong khung giờ từ 06h00-22h00) , riêng ca tối làm việc tại nhà
Có cơ hội trở thành phó nhóm/Teamlead
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động
Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
