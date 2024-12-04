Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Trực tổng đài

Đứng tại quầy kios của bệnh viện để tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng liên quan đến đặt khám bệnh tại bệnh viện.

Hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn thao tác đặt lịch khám, giải quyết các khiếu nại, than phiền/góp ý của khách hàng qua các kênh tiếp nhận.

Được hướng dẫn và training tại văn phòng trước khi chính thức trực tại bệnh viện.

Địa điểm làm việc:

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

Bệnh viện Mắt TPHCM

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình và năng động trong công việc

Do tính chất công việc làm việc tại nhà khá nhiều nên yêu cầu ứng viên có Laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7 - 10 triệu/ tháng

Thời gian làm việc : xoay ca (lịch ca trong khung giờ từ 06h00-22h00) , riêng ca tối làm việc tại nhà

Có cơ hội trở thành phó nhóm/Teamlead

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

