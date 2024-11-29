Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Mijunka
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Mijunka

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Gọi điện xác nhận thông tin đơn hàng và chốt đơn
- Chốt đơn cho khách, phối hợp với nhân viên đóng hàng để xử lí gửi đơn hàng.
- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng
- CSKH sau bán
- Tư vấn chốt đơn trên fanpage
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 20 - 35/ Sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp cấp III trở lên
- Có kỹ năng telesales, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Giao tiếp linh hoạt, trôi chảy, yêu thích bán hàng, giọng nói dễ nghe.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc
- Kinh nghiệm sales lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản 6.000.000đ - 10.000.000 + Thưởng KPI
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng, chốt sale, được học phát triển bản thân
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân mật, năng động, trẻ trung, cởi mở.
- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: thưởng hiệu quả công việc, thưởng Tết, du lịch thường niên
- Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Mijunka

Công Ty Cổ Phần Mijunka

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 239 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

