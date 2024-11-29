Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Gọi điện xác nhận thông tin đơn hàng và chốt đơn
- Chốt đơn cho khách, phối hợp với nhân viên đóng hàng để xử lí gửi đơn hàng.
- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng
- CSKH sau bán
- Tư vấn chốt đơn trên fanpage
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 20 - 35/ Sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp cấp III trở lên
- Có kỹ năng telesales, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Giao tiếp linh hoạt, trôi chảy, yêu thích bán hàng, giọng nói dễ nghe.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc
- Kinh nghiệm sales lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cơ bản 6.000.000đ - 10.000.000 + Thưởng KPI
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng, chốt sale, được học phát triển bản thân
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân mật, năng động, trẻ trung, cởi mở.
- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: thưởng hiệu quả công việc, thưởng Tết, du lịch thường niên
- Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka
