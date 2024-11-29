Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Gọi điện xác nhận thông tin đơn hàng và chốt đơn

- Chốt đơn cho khách, phối hợp với nhân viên đóng hàng để xử lí gửi đơn hàng.

- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng

- CSKH sau bán

- Tư vấn chốt đơn trên fanpage

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ từ 20 - 35/ Sức khỏe tốt

- Tốt nghiệp cấp III trở lên

- Có kỹ năng telesales, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Giao tiếp linh hoạt, trôi chảy, yêu thích bán hàng, giọng nói dễ nghe.

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc

- Kinh nghiệm sales lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương cơ bản 6.000.000đ - 10.000.000 + Thưởng KPI

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng, chốt sale, được học phát triển bản thân

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân mật, năng động, trẻ trung, cởi mở.

- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: thưởng hiệu quả công việc, thưởng Tết, du lịch thường niên

- Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn

Cách Thức Ứng Tuyển

