Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 119, Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công việc CSKH sau khi hoàn thành bảo trì công trình ( Tìm hiểu , thăm hỏi và nhận thông tin của khách hàng và liên hệ vs các phòng ban liên quan để xử lý cho khách hàng)

Hành chính điều phối:

Thực hiện chấm công hằng ngày cho nhân sự các công trình.

Thực hiện chấm công cho các nhân sự thuê ngoài (tùy từng công trình có thuê).

Thực hiện kiểm tra, chấm công tác phí.

Đóng dấu phát hành hồ sơ, bản vẽ, văn bản.

Trình, chuyển hồ sơ cho các bộ phận liên quan trong Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính : Nữ

Độ tuổi tứ 30 -43 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành.

Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng từ 4 năm trở lên.

Có khả năng làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, lắng nghe ý kiến khách hàng.

Quyền Lợi

Chính sách lương:

Tăng lương định kỳ (2 đợt/năm): được thực hiện định kỳ vào tháng 01 và 07 hàng năm.

Tăng lương đột xuất: vào bất kỳ thời điểm, căn cứ vào hiệu quả làm việc vượt trội và thành tích của cá nhân cũng như sự đóng góp vào phát triển của Công ty.

Chính sách thưởng:

Thưởng lương tháng thứ 13.

Thưởng lương năng suất làm việc vào cuối năm.

Thưởng cổ tức (thâm niên và trách nhiệm): nhân viên có thâm niên công tác trên 2 năm sẽ được hưởng cổ tức, giá trị cổ tức hàng năm tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.

Thưởng thâm niên: thưởng thâm niên theo các mức 5 năm, 10 năm, 15 năm,...

Chính sách phúc lợi dành cho nhân viên

Người lao động sẽ được tham gia đầy đủ các Chế độ theo quy định của Nhà nước.

Chế độ khác

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện (Bảo Việt/PVI,...), đối với:

+ Nhân viên có thâm niên công tác từ 6 tháng trở lên sẽ được công ty hỗ trợ 50%.

+ Nhân viên có thâm niên công tác từ 2 năm trở lên sẽ được công ty hỗ trợ 100%.

Tham quan, nghỉ mát hàng năm: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho toàn thể nhân viên đi tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

