Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Khai Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Anna Building, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp.

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm.

Quản lý các kênh truyền thông Website, Fanpage, Zalo

Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm

Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.

Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.

Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm

Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên.

Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v...

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng.

Có khả năng lắng nghe. Chịu được áp lực cao

Sự nhạy bén và linh hoạt.

Giao tiếp tốt, có kỹ nằng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Tại Công Ty TNHH Khai Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-11 triệu NET (hoặc thỏa thuận tùy kinh nghiệm, năng lực)

Môi trường làm việc: năng động - thoải mái - đồng nghiệp thân thiện - đầy đủ trang thiết bị làm việc

Đầy đủ chế độ như: BHXH-BHYT-BHTN, ngày nghỉ phép - Lễ - Tết, lương thưởng theo KPIs...

Du lịch với công ty hàng năm, tham gia các cuộc thi mang tính chất team-building tại văn phòng & hưởng các phúc lợi từ Công đoàn nhân các dịp đặc biệt (sinh nhật, lễ - tết, đám cưới, sinh em bé...)

Review lương định kỳ hàng năm

Định hướng làm việc lâu dài, phát triển, cần những ứng viên nghiêm túc & cầu tiến trong công việc, cống hiến tốt để nhận được đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin