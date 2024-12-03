Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Golden King Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Gọi điện, nhắn tin , tư vấn chăm sóc khách hàng (không sale)
Báo giá nhận thông tin đơn hàng và chuyển đơn hàng cho các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý đơn hàng
Báo lại quá trình xử lý đơn hàng và kết quả cho khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: tiếng trung giao tiếp
Thời gian làm việc: 12 tiếng 8h sáng đến 8h tối (và ngược lại)
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo.
Có thể làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao, lương thưởng hấp dẫn: 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng
Phúc lợi là đóng BHXH
Lương tháng 13 , 12 ngày nghỉ hưởng lương , trà chiều ,đồ ăn vặt và tổ chức sinh nhật ạ ngoài mức lương thỏa còn có thêm phụ cấp xăng xe
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển và ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
