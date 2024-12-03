Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Golden King Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Gọi điện, nhắn tin , tư vấn chăm sóc khách hàng (không sale)

Báo giá nhận thông tin đơn hàng và chuyển đơn hàng cho các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý đơn hàng

Báo lại quá trình xử lý đơn hàng và kết quả cho khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: tiếng trung giao tiếp

Thời gian làm việc: 12 tiếng 8h sáng đến 8h tối (và ngược lại)

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo.

Có thể làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao, lương thưởng hấp dẫn: 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng

Phúc lợi là đóng BHXH

Lương tháng 13 , 12 ngày nghỉ hưởng lương , trà chiều ,đồ ăn vặt và tổ chức sinh nhật ạ ngoài mức lương thỏa còn có thêm phụ cấp xăng xe

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin