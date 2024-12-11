Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (Khu Đô thị Vạn Phúc)., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

-Tiếp nhận thông tin về các trường hợp cần hỗ trợ khách hàng (thông tin vận đơn, phản ánh về chất lượng sản phẩm, dịch vụ);

-Trao đổi cùng các bộ phận có liên quan để nắm bắt vấn đề, đưa ra hướng giải quyết;

-Liên hệ với khách hàng để hỗ trợ giải đáp các yêu cầu của khách hàng;

-Lên đơn bảo hành cho khách hàng;

-Làm việc với bộ phận kho để kiểm tra đúng hàng hóa, đảm bảo gửi đi cho khách hàng không gặp sai sót;

-Lưu giữ lại hình ảnh, thông tin những bộ phận hư hại cần bảo hành để làm việc với bộ phận kho kịp thời báo nhà sản xuất;

-Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng;

-Đề xuất, góp ý cải tiến quy trình làm việc, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ;

-Gọi điện hỏi thăm, xin feedback và nhận xét của khách hàng sau mỗi đơn hàng lắp đặt hoàn thiện.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có khả năng lắng nghe tốt, chủ động trong công việc, giao tiếp tự tin và lưu loát;

-Quan tâm đến cảm nhận của khách hàng và mong muốn tìm giải pháp tốt nhất để hỗ trợ họ;

-Có khả năng học hỏi nhanh, đặc biệt có hiểu biết về kỹ thuật là một lợi thế lớn (thông số kỹ thuật, cấu tạo, tiêu chuẩn lắp đặt sản phẩm mảng thiết bị vệ sinh), sẽ được hướng dẫn thêm nếu chưa có kinh nghiệm;

-Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

-Ưu tiên ứng cử viên đã tốt nghiệp Đại học - Cao Đẳng hoặc đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Nếu bạn chưa có bằng cấp mà cảm thấy tự tin hoàn toàn có thể ứng tuyển để doanh nghiệp xem xét.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng: Lương cứng 8.000.000 vnđ/ tháng + thưởng – Trao đổi thêm khi phỏng vấn;

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quản lý trực tiếp luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ nhân viên trong công tác chuyên môn;

-Công việc làm lâu dài, cơ hội phát triển ở nhiều vị trí;

-Chế độ đãi ngộ tốt: Phụ cấp + Nghỉ phép năm + Tham gia team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

