Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH OGINO Việt Nam Từ Sơn làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH OGINO Việt Nam Từ Sơn
Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 06, Đường 08, KCN VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 400 - 500 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân viên công ty
- Tổng hợp bảng chấm công, làm thêm hàng tháng.
- Các chế độ liên quan đến BHXH, bảo hiểm 24h.
- Phụ trách công việc liên quan đến các dịch vụ thuê ngoài bao gồm suất ăn, vệ sinh, bảo vệ, lái xe..
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
- Nam/Nữ tuổi từ 22-30.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có thể làm thêm theo yêu cầu của công ty.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Exel)
- Ưu tiên người biết tiếng Nhật, tiếng Anh.
HỒ SƠ XIN VIỆC:
Tại Công Ty TNHH OGINO Việt Nam Từ Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH OGINO Việt Nam Từ Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
