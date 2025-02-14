Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH OGINO Việt Nam Từ Sơn làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân viên công ty

- Tổng hợp bảng chấm công, làm thêm hàng tháng.

- Các chế độ liên quan đến BHXH, bảo hiểm 24h.

- Phụ trách công việc liên quan đến các dịch vụ thuê ngoài bao gồm suất ăn, vệ sinh, bảo vệ, lái xe..

YÊU CẦU:

- Nam/Nữ tuổi từ 22-30.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có thể làm thêm theo yêu cầu của công ty.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Exel)

- Ưu tiên người biết tiếng Nhật, tiếng Anh.

HỒ SƠ XIN VIỆC:

