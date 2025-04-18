Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin chất lượng từ khách hàng: Trả hàng, hàng đánh giá,...

Thu thập, điều tra thông tin từ các bộ phận liên quan (Sản xuất, kiểm tra trong công đoạn...)

Yêu cầu bộ phận liên quan điều tra nguyên nhân phát sinh, đối sách

Tập hợp báo cáo khi phát sinh các vấn đề chất lượng gửi cho khách hàng

Gửi báo cáo thành tích xuất hàng, tồn kho theo ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần, các ngày lễ tết theo quy định

Lương tháng 13, thưởng kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng quà tặng các dịp lễ tết….

Đánh giá tăng lương 1 năm 1 lần

Có xe đưa đón tại Hà Nội, Bắc Ninh (Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh, Yên Phong)

Được quyền đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình làm việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.

