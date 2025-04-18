Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin chất lượng từ khách hàng: Trả hàng, hàng đánh giá,...
Thu thập, điều tra thông tin từ các bộ phận liên quan (Sản xuất, kiểm tra trong công đoạn...)
Yêu cầu bộ phận liên quan điều tra nguyên nhân phát sinh, đối sách
Tập hợp báo cáo khi phát sinh các vấn đề chất lượng gửi cho khách hàng
Gửi báo cáo thành tích xuất hàng, tồn kho theo ngày.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần, các ngày lễ tết theo quy định
Lương tháng 13, thưởng kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng quà tặng các dịp lễ tết….
Đánh giá tăng lương 1 năm 1 lần
Có xe đưa đón tại Hà Nội, Bắc Ninh (Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh, Yên Phong)
Được quyền đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình làm việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.
Lương tháng 13, thưởng kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng quà tặng các dịp lễ tết….
Đánh giá tăng lương 1 năm 1 lần
Có xe đưa đón tại Hà Nội, Bắc Ninh (Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh, Yên Phong)
Được quyền đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình làm việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI