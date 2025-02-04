Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua các kênh bán hàng của công ty: trực hotline, trực shop TMĐT

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng thông qua đáp ứng những yêu cầu của khách bằng thái độ thân thiện, chuyên nghiệp;

- Gọi điện cho khách hàng có nhu cầu bảo hành sản phẩm;

- Các công việc khác phát sinh liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên: 25 tuổi trở lên, chỉ tuyển Nữ

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí CSKH, trực hotline hoặc sale

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

- Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương

- Chăm chỉ, chịu khó, làm việc nhiệt huyết, chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.500.000 VND + Thưởng năm

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Du lịch, team building, thường xuyên tổ chức các hoạt động giải trí cho nhân viên.

- Hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của công ty.

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: ngày lễ, tết, hiếu, hỉ,

sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

