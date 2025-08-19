Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Hỗ trợ khách hàng đặt phòng, thay đổi lịch, phản hồi yêu cầu qua các nền tảng (Booking, Agoda, Facebook, Zalo, điện thoại).
Gửi báo giá, nhắc thanh toán, xử lý các vấn đề phát sinh trước – trong – sau khi khách lưu trú.
Phối hợp với lễ tân, kế toán, vận hành để đảm bảo trải nghiệm khách hàng mượt mà.
Nhập liệu, theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống quản lý.
Được đào tạo, hướng dẫn cầm tay chỉ việc, có lộ trình phát triển nghề nghiệp trong ngành dịch vụ – khách sạn.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân để làm việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, xử lý tình huống mềm mại.
Yêu thích chăm sóc khách hàng, kiên nhẫn, cầu tiến.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành khách sạn, du lịch hoặc CSKH.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5 – 15 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng).
Ăn trưa miễn phí tại văn phòng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, minh bạch.
Có lộ trình phát triển lên vị trí Điều phối hoặc Trưởng nhóm CSKH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Ngách 107/3b/97, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

