Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Hỗ trợ khách hàng đặt phòng, thay đổi lịch, phản hồi yêu cầu qua các nền tảng (Booking, Agoda, Facebook, Zalo, điện thoại).

Gửi báo giá, nhắc thanh toán, xử lý các vấn đề phát sinh trước – trong – sau khi khách lưu trú.

Phối hợp với lễ tân, kế toán, vận hành để đảm bảo trải nghiệm khách hàng mượt mà.

Nhập liệu, theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống quản lý.

Được đào tạo, hướng dẫn cầm tay chỉ việc, có lộ trình phát triển nghề nghiệp trong ngành dịch vụ – khách sạn.

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop cá nhân để làm việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, xử lý tình huống mềm mại.

Yêu thích chăm sóc khách hàng, kiên nhẫn, cầu tiến.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành khách sạn, du lịch hoặc CSKH.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5 – 15 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng).

Ăn trưa miễn phí tại văn phòng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, minh bạch.

Có lộ trình phát triển lên vị trí Điều phối hoặc Trưởng nhóm CSKH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANSTAY VIỆT NAM

