Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 78 Athena Fulland, khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng

Theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;

Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh;

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên;

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi: Dưới 35t

Sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ;

Có thể đi công tác tỉnh trong ngày;

Giao tiếp tốt, không sử dụng giọng địa phương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.5tr- 11tr (Thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp

Quyền lợi khác theo quy chế của công ty: BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe, nghỉ lễ tết hàng năm, du lịch…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin