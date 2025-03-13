Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI INVEST
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: L7
- 78 Athena Fulland, khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng
Theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;
Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh;
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên;
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ độ tuổi: Dưới 35t
Sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ;
Có thể đi công tác tỉnh trong ngày;
Giao tiếp tốt, không sử dụng giọng địa phương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI INVEST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 7.5tr- 11tr (Thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp
Quyền lợi khác theo quy chế của công ty: BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe, nghỉ lễ tết hàng năm, du lịch…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI INVEST
