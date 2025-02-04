Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 19 Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Chí Linh, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Trả lời tin nhắn của khách hàng trên các nền hàng bán hàng của Công ty.

Nắm rõ yêu cầu của khách hàng để tư vấn phù hợp và nhanh chóng nhất.

Chốt đơn, bàn giao thông tin đơn hàng cho các bộ phận liên quan

Báo cáo, tổng hợp lại các đánh giá, phản hồi của khách hàng cho Quản lý trực tiếp;

Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp ngành Dược, Y tế (Cao đẳng cho các ngành Kinh tế, hành chính văn phòng )

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các sản phẩm liên quan đến sức khỏe

Nhanh nhẹn, sử dụng máy tính tốt (word, excel),

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000đ/tháng

Thưởng KPI: Từ 4-10.000.000đ

Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) hàng quý dựa trên nỗ lực và kết quả công việc

Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.

Review lương định kì 1 lần/ năm

Tham gia BHXH ngay sau 01 tháng thử việc

Làm việc theo ca và theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Ca 1: 8h00 - 14h00;

Ca 2: 14h - 19h00;

Ca 3: 19h - 24h00;

Ca HC: từ 8h-12h, nghỉ trưa và ca chiều từ 14h-18h.

(Làm luân phiên các ca hoặc cố định)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin