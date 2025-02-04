Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 19 Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Chí Linh, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Trả lời tin nhắn của khách hàng trên các nền hàng bán hàng của Công ty.
Nắm rõ yêu cầu của khách hàng để tư vấn phù hợp và nhanh chóng nhất.
Chốt đơn, bàn giao thông tin đơn hàng cho các bộ phận liên quan
Báo cáo, tổng hợp lại các đánh giá, phản hồi của khách hàng cho Quản lý trực tiếp;
Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp ngành Dược, Y tế (Cao đẳng cho các ngành Kinh tế, hành chính văn phòng )
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các sản phẩm liên quan đến sức khỏe
Nhanh nhẹn, sử dụng máy tính tốt (word, excel),
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000đ/tháng
Thưởng KPI: Từ 4-10.000.000đ
Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) hàng quý dựa trên nỗ lực và kết quả công việc
Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.
Review lương định kì 1 lần/ năm
Tham gia BHXH ngay sau 01 tháng thử việc
Làm việc theo ca và theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Ca 1: 8h00 - 14h00;
Ca 2: 14h - 19h00;
Ca 3: 19h - 24h00;
Ca HC: từ 8h-12h, nghỉ trưa và ca chiều từ 14h-18h.
(Làm luân phiên các ca hoặc cố định)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S203 - Vinhomes Ocean Park - Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

