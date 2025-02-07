Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Dịch các tài liệu tiếng Trung
• Phiên dịch trong các cuộc họp hoặc sự kiện (nếu có)
• Xử lý công việc hành chính và hỗ trợ văn thư hàng ngày.
• Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp khi nhận được thông tin.
• Hỗ trợ các công việc hành chính, thư ký cho Ban giám đốc
• Hỗ trợ công việc tuyển dụng
• Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan
• Thành thạo tiếng Trung nói và viết
• Chủ động trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt
• Kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
