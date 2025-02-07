Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Dịch các tài liệu tiếng Trung

• Phiên dịch trong các cuộc họp hoặc sự kiện (nếu có)

• Xử lý công việc hành chính và hỗ trợ văn thư hàng ngày.

• Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp khi nhận được thông tin.

• Hỗ trợ các công việc hành chính, thư ký cho Ban giám đốc

• Hỗ trợ công việc tuyển dụng

• Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan

• Thành thạo tiếng Trung nói và viết

• Chủ động trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt

• Kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm trong công việc

