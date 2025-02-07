Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Dịch các tài liệu tiếng Trung
• Phiên dịch trong các cuộc họp hoặc sự kiện (nếu có)
• Xử lý công việc hành chính và hỗ trợ văn thư hàng ngày.
• Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp khi nhận được thông tin.
• Hỗ trợ các công việc hành chính, thư ký cho Ban giám đốc
• Hỗ trợ công việc tuyển dụng
• Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan
• Thành thạo tiếng Trung nói và viết
• Chủ động trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt
• Kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A17 và Lô đất A19, Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

