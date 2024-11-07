Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 28/03 đường số 13 khu phố 6 phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
CSKH
• Làm báo giá và hợp đồng
• Tiếp nhận và chủ động giải quyết các thắc mắc, vướng mắc của khách hàng.
• Tiếp nhận ý kiến, phản ánh của KH về chất lượng dịch vụ như: chất lượng giảng dạy, tổ chức lớp học và làm hồ sơ.
• Nhận thư: Chụp và gửi vào GR văn phòng
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
•Làm hồ sơ đầu vào và đầu ra ( Báo giá, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, hợp đồng mua bán, thông tin xuất hóa đơn)..
•Lấy hàng và giao hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình và cầu tiến.
Thành thạo word, excel.
Có khả năng xử lý tình huống nhanh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thương lượng (tùy theo năng lực).
- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty, được tham gia BHXH đầy đủ.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Thưởng các ngày lễ, tết và kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
