Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 138 Quốc lộ 1A, P.Tam Bình, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý công việc hotline

Tiếp nhận và thực hiện nghiệp vụ đặt bàn dành cho khách hàng thông qua các cổng thông tin như website, Fanpage, và kênh liên kết khác.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, lập báo giá gửi khách hàng đối với các đơn hàng tiệc lớn.

Gửi tin nhắn, email chúc mừng khách hàng khi trở thành hội viên, sinh nhật và những dịp đặc biệt khác hoặc theo các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Gọi điện thoại khảo sát khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Gửi SMS, Email chúc mừng đến khách hàng trong các dịp đặc biệt

Chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của Công ty

Kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ cho trưởng bộ phận

Quản lý kênh đối tác và Xử lý khiếu nại:

Kiểm tra, tổng hợp và báo cáo các số liệu về số lượng khách hàng hội viên đăng ký mới (nếu có).

Tiếp nhận và xác nhận thông tin đối soát khách hàng qua kênh đối tác thứ 3 để thanh toán chi phí.

Tiếp nhận khiếu nại, than phiền của khách hàng theo đúng quy trình và quy định tổng hợp báo cáo lên cấp trên.

Tổng hợp, báo cáo các phương án được đề xuất từ cấp quản lý, liên hệ khách gửi đề xuất đền bù hoặc xin lỗi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 18 - 30 tuổi: có ngoại hình ưa nhìn, sáng , gọn gàng

Có kiến thức về nhà hàng và chăm sóc khách hàng, bán hàng là lợi thế.

Giọng nói dễ nghe, kĩ năng giao tiếp tốt qua điện thoại, diễn đạt và thuyết phục khách hàng tốt.

Linh động thời gian làm việc.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc

Nhanh nhẹn, siêng năng, nhiệt tình, cẩn thận, hòa đồng và có trách nhiệm cao trong công việc

Chính chắn, chững chạc, tác phong làm việc chuyên nghiệp

Có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, các chế độ phúc lợi cạnh tranh, tăng lương theo thâm niên.

Thăng tiến trong công việc khi Công ty không ngừng phát triển và mở rộng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật.

Ưu đãi khi sử dụng sản phẩm của Công Ty

Cơ hội được đào tạo với các tổ chức & tìm hiểu văn hóa Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.