Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC LUXCASE (VIỆT NAM) làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 18, đường số 03, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Biên soạn, phát hành và cải tiến tài liệu kiểm tra IQC nguyên liệu đầu vào. Có khả năng giao tiếp tốt với các nhóm làm việc nội bộ để xử lý tích cực các vấn đề nguyên vật liệu liên quan đến nhà cung cấp. Phản hồi và tổng kết các vấn đề về nguyên vật liệu cho nhà cung cấp bên ngoài, thúc đẩy họ cải thiện chất lượng nguyên vật liệu từ nguồn gốc. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trở lên Biết tiếng Trung (tương đương HSK 4 trở lên) Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi Có kinh nghiệm là lợi thế!!

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC LUXCASE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cơ hội đi nước ngoài đào tạo. Có KTX đầy đủ tiện nghi, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC LUXCASE (VIỆT NAM)

