Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 3, 356 Hoàng Diệu, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo,...) nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội, bao gồm hình ảnh, video, bài viết, stories,...
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung trên mạng xã hội, từ đó điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
Quản lý và tương tác với cộng đồng mạng xã hội, trả lời bình luận, tin nhắn và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới trên mạng xã hội để áp dụng vào chiến lược nội dung.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu mạng xã hội để đo lường hiệu quả công việc.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Social Content.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút.
Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
Có đam mê với lĩnh vực Marketing và truyền thông.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản.
Tuổi từ 18 đến 24

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các chuyến du lịch, nghĩ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỖ ĐẦU ĐÀ NẴNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 356 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

