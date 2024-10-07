Tuyển Nhân Viên Content thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng chiến lược, ý tưởng và nội dung cho các chiến dịch truyền thông tiếp thị. - Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch và báo cáo theo kế hoạch, chỉ tiêu định kỳ. - Lên ý tưởng các bài PR phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch.

- Viết content, lên kịch bản video trên các nền tảng MXH

- Lên ý tưởng thực hiện các bộ ảnh/clip về sản phẩm.

- Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiện phối hợp với bộ phận quay dựng sản xuất các video clip tại các kênh Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram;

- Hỗ trợ việc quay chụp và tham gia vào quá trình sản xuất video với team Marketing

- Thực thi cùng team các kế hoạch digital marketing đã được thống nhất: quản lý trang Facebook, website, kênh youtube và các kênh truyền thông khác của công ty. - Đảm bảo nội dung các kênh này luôn được update kịp thời theo đúng kế hoạch: viết bài, post bài có sẵn lên fb, seeding.

- Thực hiện triển khai các hoạt động Marketing khác.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm Content từ 3 năm trở lên.

- Hiểu biết về các kênh Digital Marketing.

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết SEM / Social Media / Copywriting / Creative Writing / Planning / Branding

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng PowerPoint, Word.... để soạn thảo Proposal.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 13.000.000đ-18.000.000đ +++ (thu nhập tăng theo năng lực).

- Được làm việc trong môi trường trẻ, vô cùng năng động và tiên tiến nhất ngành. Kenli là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh Top đầu ngành Nội thất Việt Được làm việc trong 1 môi trường mà Văn hóa hướng tới " Con người Kenli hạnh phúc", và " Con người Kenli Tử tế".

- Học hỏi và phát triển con người về cả Năng lực và Thể chất là điều chúng tôi hướng đến cho đội ngũ nhân sự của mình. Bạn sẽ là 1 người Cấp tiến, khỏe mạnh, văn minh khi làm việc tại đây. Chúng tôi cũng mở các khóa đào tạo, và cho nhân sự đi học liên tục (Tối thiểu 1-2 khóa/năm với những vị trí thấp nhất).

- Lương thưởng xứng đáng, và hơn mong đợi nếu bạn thực sự là 1 con người Cầu Tiến. Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình công danh rộng mở nếu bạn là người có Khát khao lớn và học hỏi hoàn thiện bản thân liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

