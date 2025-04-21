Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT
- Hà Nội: 44 Lê Ngọc Hân, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Thu thập thông tin, viết tài liệu, quản lý các yêu cầu; tổ chức các cuộc họp; nghiên cứu tính khả thi/phù hợp, và là cầu nối giữa các nhóm chức năng và nhóm kỹ thuật, cụ thể như:
Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng (bao gồm các phòng ban nghiệp vụ của công ty).
Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được.
Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype)
Phối hợp công việc với các Bộ phận phát triển ứng dụng trong quá trình xây dựng phần mềm, nghiên cứu, phát triển/ cải tiến các sản phẩm dịch vụ.
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng.
Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.
Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.
Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng tham gia các dự án liên quan về ngân hàng, thương mại điện tử
Có tư duy hệ thống, hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm là một lợi thế
Có kiến thức về dữ liệu và truy vấn dữ liệu
Có khả năng tự thiết kế (draft) và dựng nhanh sản phẩm mà không cần chờ có thiết kế.
Chủ động giải quyết vấn đề. Tự phát hiện, đánh giá vấn đề mới, có thể tự giải quyết mà không cần chờ chỉ đạo.
Có khả năng thuyết trình
Thành thạo vẽ các loại biểu đồ: UML, sequence diagram, use case, activity diagram, business flow diagram…
Thành thạo sử dụng 1 vài công cụ hỗ trợ công việc: Draw.io, Postman, Figma, Axure, Oracle SQL, MS SQ, Excel, Powerpoint, Word …
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Có kỹ năng sử dụng tốt các công cụ như office, figma và các công cụ làm việc với UML... hoặc các công cụ tương đương.
Có khả năng nghiệm thu UX/UI của Designer.
Có hiểu biết về database và hệ thống, đọc hiểu tài liệu API.
Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi cao, cởi mở, chủ động làm việc nhóm.
Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ: Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng theo dự án, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Training về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý dự án, quản lý chất lượng.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty.
Được định hướng phát triển thành Key Member.
Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết.
Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm.
Có cơ hội phát triển bản thân, tiếp xúc với các công nghệ mới.
Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT
