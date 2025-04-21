Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sannam Building 78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh hàng năm của phòng.

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu doanh số và phát triển khách hàng mới.

Đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, xác định các cơ hội phát triển và đề xuất các chiến lược phù hợp.

Đưa ra các sáng kiến kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển doanh số.

Liên lạc/tiếp thị/chào hàng/giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ của công ty: Sản phẩm phần mềm ERP: Quản trị doanh nghiệp.

Demo sản phẩm, thuyết trình giới thiệu tính năng.

Đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.

Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả các chiến lược đã triển khai.

Lập báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh và các vấn đề liên quan lên ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 3-5 năm kinh nghiệm mảng phần mềm

Ngoại hình dễ nhìn.

Có khả năng giao tiếp tốt. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói lắp.

Kiên nhẫn, biết lắng nghe và có khả năng chịu áp lực tốt.

Chăm chỉ/tích cực tương tác cơ hội bán hàng, nhập liệu trên hệ thống.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm ERP

Có kỹ năng telesales, thuyết trình, demo và chốt hợp đồng

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học khối ngành kinh tế hoặc bằng cấp tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi hấp dẫn

Lương cứng ( 20M – 25M) + Hoa hồng + Thưởng hiệu suất cực kỳ hấp dẫn. Lên đến 50M

Lương cứng ( 20M – 25M) + Hoa hồng + Thưởng hiệu suất

50M

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

Thứ 2 đến Thứ 6

Được trang bị đầy đủ máy tính làm việc.

Thưởng tháng 13, thưởng Tết, phụ cấp công tác, điện thoại, cơm trưa, xăng xe… đầy đủ.

Thưởng tháng 13, thưởng Tết, phụ cấp công tác, điện thoại, cơm trưa, xăng xe…

Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

bảo hiểm theo quy định

Văn hóa doanh nghiệp năng động với nhiều hoạt động teambuilding, sự kiện nội bộ, sinh nhật, hiếu hỷ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

