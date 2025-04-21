Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Lọc hồ sơ, sàng lọc ứng viên qua điện thoại và phỏng vấn trực tiếp.

Thực hiện các bài test đánh giá năng lực ứng viên.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất quá trình tuyển dụng.

Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin trên hệ thống.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kiến thức về luật lao động là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng các trang mạng xã hội, website tuyển dụng là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần U2 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ tuyển dụng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ...).

Được làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc bất động sản, có cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tiễn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

