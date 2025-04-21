Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 248 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, viết nội dung cho mảng bóng đá, thể thao.

Edit video bằng Capcut pro.

Phối hợp với team video editor để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.

Thường xuyên cập nhật trend, cách làm mới hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích, đam mê thể thao, thường xuyên theo dõi bóng đá trong nước, Ngoại hạng Anh, Champions League, có góc nhìn riêng về bóng đá trong nước và quốc tế.

Sử dụng capcut thành thạo.

Nắm bắt tốt sở thích người xem, am hiểu các nền tảng social media Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram.

Biết sử dụng chat GPT, công nghệ AI là một lợi thế.

Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 7 triệu + Thưởng theo KPI (thu nhập 9-15tr)

Được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp và có thể phát triển nhiều kỹ năng liên quan đến SEO hay Social Media.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: nghỉ phép, sinh nhật,thưởng campaign, thưởng hiệu quả công việc theo quý, năm, du lịch, team building, hoạt động thể thao thường niên...

Cơ hội tham gia vào những sự kiện thể thao lớn của khu vực, các giải đấu lớn, cơ hội công tác nước ngoài cho các bạn trẻ.

Chế độ đãi ngộ tương xứng năng lực, cơ hội làm việc với một trong những trang thông tin thể thao hàng đầu Việt Nam, được đào tạo và hướng dẫn bởi đội ngũ BTV giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin