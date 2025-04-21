Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện đối soát công nợ mua hàng và chốt công nợ với NCC. Lập biên bản đối chiếu công nợ

Thực hiện đối soát công nợ vận chuyển và chốt số dư. Lên kế hoạch thanh toán cho NCC

Đối chiếu công nợ nội bộ giữa các công ty thành viên

Thu thập hồ sơ và ghi nhận số liệu liên quan công nợ lên phần mềm kế toán

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi yêu cầu

Hỗ trợ các công việc khác trong phòng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.

Am hiểu rành mạch về nghiệp vụ kế toán, Thành thạo về excel, google sheet

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:12 -15 tr, thỏa thuận theo năng lực

Thử việc 2 tháng 90% lương, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Hỗ trợ thiết bị làm việc

Các phúc lợi và chế độ của công ty: liên hoan, du lịch….

Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

