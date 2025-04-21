Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện đối soát công nợ mua hàng và chốt công nợ với NCC. Lập biên bản đối chiếu công nợ
Thực hiện đối soát công nợ vận chuyển và chốt số dư. Lên kế hoạch thanh toán cho NCC
Đối chiếu công nợ nội bộ giữa các công ty thành viên
Thu thập hồ sơ và ghi nhận số liệu liên quan công nợ lên phần mềm kế toán
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi yêu cầu
Hỗ trợ các công việc khác trong phòng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.
Am hiểu rành mạch về nghiệp vụ kế toán, Thành thạo về excel, google sheet

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:12 -15 tr, thỏa thuận theo năng lực
Thử việc 2 tháng 90% lương, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Hỗ trợ thiết bị làm việc
Các phúc lợi và chế độ của công ty: liên hoan, du lịch….
Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

