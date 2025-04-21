Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10 tòa Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ
- Long Biên
- Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự.
Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, công văn, thông báo nội bộ.
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sự kiện cho nhân viên.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương theo quy định công ty. (1,5-2tr)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT
