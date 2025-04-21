Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 tòa Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự.

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, công văn, thông báo nội bộ.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sự kiện cho nhân viên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp.

Có định hướng theo đuổi nghề nhân sự lâu dài.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Cẩn thận, trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có khả năng thiết kế cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương theo quy định công ty. (1,5-2tr)

Có cơ hội được đào tạo, trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu cho báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.