Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Hapulico Center, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm việc với các đối tác truyền thông, báo chí, KOLs, Influencers... để hiệu quả các chiến dịch truyền thông sản phẩm
Lên nội dung kịch bản, casting diễn viên, sản xuất từ tiền kỳ đến hậu kỳ các video viral, feedback, talkshow...
Viết bài PR theo yêu cầu của bộ phận cấp trên
Tham gia đóng góp ý tưởng, cùng xây dựng và tối ưu hoá nội dung trên các trang mạng xã hội của công ty: website, fanpage, landing page, zalo, instagram...
Phối hợp với team marketing để lên kế hoạch content chi tiết
Phối hợp với team design, video editor để cho ra các ấn phẩm online: poster, banner, backdrop, standee, video ....

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm tại vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về lĩnh vực làm đẹp/sắc đẹp, mỹ phẩm. Có khả năng tìm hiểu, cập nhật thông tin và xu hướng sử dụng mỹ phẩm
Có khả năng làm việc nhóm, chủ động trong công việc, tinh thần cầu tiến cao
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: (10 triệu - 12 triệu) + Phụ cấp + Thưởng.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương 1 năm/lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như mentor hoặc leader team
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

