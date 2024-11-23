Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Thu phí dịch vụ Internet/Wifi hàng tháng của khách hàng theo địa bàn Đà Nẵng;
Thực hiện CSKH qua điện thoại;
Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng, hỗ trợ chuyển đổi các thông tin theo yêu cầu khách hàng;
Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng;
Thực hiện các biện pháp đôn đốc khách hàng thanh toán cước;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý Bộ phận.
Chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 - 40 tuổi.
Có tiền ký quỹ: 10 - 20 triệu (Được mở số tiết kiệm tại ngân hàng do nhân viên đứng tên và hưởng toàn bộ lãi suất và gốc theo quy định của ngân hàng).
Sức khoẻ tốt, có xe máy, điện thoại smartphone.
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, không nói ngọng/ lắp/ giọng địa phương; trung thực, chịu khó.
Có tính chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên có ngoại hình, sinh sống tại Đà Nẵng và có kinh nghiệm làm nhân viên thu cước/ làm nhân viên chăm sóc khách hàng trước đó.
Ứng viên đang sinh sống tại các khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ bảo hiểm theo luật lao động, hưởng chế độ FPT Care.
Lương: 8.000.000 - 14.000.000 triệu/tháng.
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần đặc sắc.
.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

