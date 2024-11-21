Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận thông tin đơn hàng và sắp xếp lịch giao hàng cho nhân viên giao hàng.
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo việc giao nhận hàng đúng tiến độ, chính xác cao.
Đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng
Quản lý và điều phối hàng hóa giao nhận

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí điều phối giao nhận, ưu tiên lĩnh vực an toàn hàng hải
- Có bằng lái xe ô tô là lợi thế;
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn;
- Trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc;
- Khả năng chịu áp lực, làm việc nhóm;
- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý, phản hồi;
- Có định hướng gắn bó và phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực
· Chế độ phúc lợi đầy đủ
· Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
· Cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 389 Đào Trí, P. Phú Thuận, Q7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

