Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: Lô k1 - K2 - K3, đường số 10, cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm đếm số lượng hàng nhập kho

Kiểm đếm số lượng xuất kho

Chụp hình xe, conts, từng lớp hàng được chất lên xe, conts

Gửi thông tin, báo cáo công việc lên nhóm.

Vệ sinh kho, khu vực làm việc, dụng cụ làm việc

Kiểm kê kho hàng tuần, tháng, năm

Chịu trách nhiệm số lượng, khối lượng, chất lượng cũng như chủng loại của tất cả các hàng hoá.

Tham gia đào tạo để thực hiện đúng các yêu cầu, nội quy và các quy định của Kho và của công ty.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Trình độ: Trung cấp trở lên

Am hiểu về Quy trình nhập, xuất hàng hóa

Có khả năng giao tiếp và quan hệ các bộ phận liên quan.

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Có kỹ năng xử lý sự cố, xử lý tình huống nhanh

Chấp nhận làm tăng ca, chịu được áp lực công việc

Có kỹ năng ứng xử, giải quyết vấn đề.

Có trách nhiệm, trung thực và cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đầy đủ

Lương tháng 13, năng suất

Cơ hội thăng tiến

