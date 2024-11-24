Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN
- Long An: Lô k1
- K2
- K3, đường số 10, cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm đếm số lượng hàng nhập kho
Kiểm đếm số lượng xuất kho
Chụp hình xe, conts, từng lớp hàng được chất lên xe, conts
Gửi thông tin, báo cáo công việc lên nhóm.
Vệ sinh kho, khu vực làm việc, dụng cụ làm việc
Kiểm kê kho hàng tuần, tháng, năm
Chịu trách nhiệm số lượng, khối lượng, chất lượng cũng như chủng loại của tất cả các hàng hoá.
Tham gia đào tạo để thực hiện đúng các yêu cầu, nội quy và các quy định của Kho và của công ty.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về Quy trình nhập, xuất hàng hóa
Có khả năng giao tiếp và quan hệ các bộ phận liên quan.
Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Có kỹ năng xử lý sự cố, xử lý tình huống nhanh
Chấp nhận làm tăng ca, chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng ứng xử, giải quyết vấn đề.
Có trách nhiệm, trung thực và cẩn thận.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, năng suất
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN
