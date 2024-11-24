Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô k1

- K2

- K3, đường số 10, cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm đếm số lượng hàng nhập kho
Kiểm đếm số lượng xuất kho
Chụp hình xe, conts, từng lớp hàng được chất lên xe, conts
Gửi thông tin, báo cáo công việc lên nhóm.
Vệ sinh kho, khu vực làm việc, dụng cụ làm việc
Kiểm kê kho hàng tuần, tháng, năm
Chịu trách nhiệm số lượng, khối lượng, chất lượng cũng như chủng loại của tất cả các hàng hoá.
Tham gia đào tạo để thực hiện đúng các yêu cầu, nội quy và các quy định của Kho và của công ty.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên
Am hiểu về Quy trình nhập, xuất hàng hóa
Có khả năng giao tiếp và quan hệ các bộ phận liên quan.
Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Có kỹ năng xử lý sự cố, xử lý tình huống nhanh
Chấp nhận làm tăng ca, chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng ứng xử, giải quyết vấn đề.
Có trách nhiệm, trung thực và cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đầy đủ
Lương tháng 13, năng suất
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô K1-K2-K3 Đường số 10, Cụm Công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

