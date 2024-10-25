Tuyển Nhân Viên Đóng Gói thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 76 Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Tham gia các hoạt động sản xuất tại bộ phận đóng gói,

2. Hoạt động kiểm tra trực quan tại bộ phận chế biến theo sự sắp xếp của trưởng nhóm sản xuất

3. Tuân thủ nội qui công ty, tuân thủ SOP và các qui định làm việc tại khu vực.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm đóng gói thực phẩm hoặc dược phẩm

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực và chăm chỉ.

Làm việc theo ca.

Có khả năng làm việc với áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Nippon Chemiphar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hằng năm.

Thưởng quý, thưởng theo khung năng lực và tháng 13.

Bảo hiểm 24/7, Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.

Chương trình tham gia các khóa kỹ năng từ tập đoàn và từ phòng ban.

Các hoạt động: Du lịch công ty, tiệc cuối năm, .......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nippon Chemiphar Việt Nam

