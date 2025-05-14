Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 27 Liền kề 12, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Đầu ngày sắp xếp đơn hàng khoa học, kiểm tra đúng, đủ số lượng đơn hàng trước khi gia, chuẩn bị các công cụ cần thiết cho công việc
Liên hệ khách hàng và giao hàng, chụp lại mã máy, viết hoá đơn trực tiếp đưa khách hàng ký, cấp nhật hoá đơn ngay sau mỗi lần giao hàng
Phối hợp bộ phận liên quan xử lý tình huống phát sinh (chưa giao đúng, đủ, thiếu hoá đơn, thắc mắc từ khách hàng,...)
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam có sức khoẻ, có bằng lái xe A1, từ nhà đến nơi làm việc không quá 8km
Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình trách nghiệm với công việc
Từ 20 - 35 tuổi
Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện
- Tham gia BHYT, BHXH, các chính sách theo quy định của nhà nước
- Cung cấp đầy đủ điện thoại, xe máy làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
