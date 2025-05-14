Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Liền kề 12, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng

Đầu ngày sắp xếp đơn hàng khoa học, kiểm tra đúng, đủ số lượng đơn hàng trước khi gia, chuẩn bị các công cụ cần thiết cho công việc

Liên hệ khách hàng và giao hàng, chụp lại mã máy, viết hoá đơn trực tiếp đưa khách hàng ký, cấp nhật hoá đơn ngay sau mỗi lần giao hàng

Phối hợp bộ phận liên quan xử lý tình huống phát sinh (chưa giao đúng, đủ, thiếu hoá đơn, thắc mắc từ khách hàng,...)

Yêu Cầu Công Việc

Nam có sức khoẻ, có bằng lái xe A1, từ nhà đến nơi làm việc không quá 8km

Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình trách nghiệm với công việc

Từ 20 - 35 tuổi

Quyền Lợi Được Hưởng

- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện

- Tham gia BHYT, BHXH, các chính sách theo quy định của nhà nước

- Cung cấp đầy đủ điện thoại, xe máy làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển

