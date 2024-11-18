Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Bốc xếp/Giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Siêu Thị Go Miền Đông

- 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Nhận hàng hóa, chứng từ và thông tin khách hàng từ điều phối giao hàng
Giao hàng cho khách hàng trong bán kính 7km, thu tiền và nộp về cho Quỹ trung tâm (nếu có).
Yêu cầu khách hàng ký tên xác nhận để nộp lưu tại bộ phận
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý
Địa chỉ làm việc: Siêu Thị Big C Miền Đông - 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 20 đến 40 tuổi
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có xe gắn máy, rành đường thành phố
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết
- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hơn 10 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

