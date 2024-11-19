Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt Thự VL 04 - KĐT FLC Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của Công Ty.

Nhận hàng từ Kho Công Ty giao tới các đối tác khách hàng của Công ty

Đối tượng giao hàng chủ yếu là các Bệnh Viện,

TTYT trên địa bàn Hà Nội

Giao hàng đến các điểm khác theo yêu cầu của Khách hàng

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Công ty có sẵn Phương tiện để Nhân viên đi giao hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Lao động đủ điều kiện đều được xét tuyển.

Lao động đủ sức khỏe, đủ độ tuổi lao động, chịu khó, nhiệt tình

Xác định gắn bó lâu dài với Công Ty

Nhân viên nhanh nhẹn, trung thực, hòa đồng với mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng Lương thỏa thuận;

Các chế dộ phúc lợi khác của Công ty.

Công Ty hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công Ty.

Được tham gia đóng BHXH - YT...

Lương Thưởng Tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM

