Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt Thự VL 04
- KĐT FLC Đại Mỗ
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội., Hà Đông
Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của Công Ty.
Nhận hàng từ Kho Công Ty giao tới các đối tác khách hàng của Công ty
Đối tượng giao hàng chủ yếu là các Bệnh Viện,
TTYT trên địa bàn Hà Nội
Giao hàng đến các điểm khác theo yêu cầu của Khách hàng
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu
Công ty có sẵn Phương tiện để Nhân viên đi giao hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Lao động đủ điều kiện đều được xét tuyển.
Lao động đủ sức khỏe, đủ độ tuổi lao động, chịu khó, nhiệt tình
Xác định gắn bó lâu dài với Công Ty
Nhân viên nhanh nhẹn, trung thực, hòa đồng với mọi người.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng Lương thỏa thuận;
Các chế dộ phúc lợi khác của Công ty.
Công Ty hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công Ty.
Được tham gia đóng BHXH - YT...
Lương Thưởng Tháng thứ 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
