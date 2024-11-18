Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52/10 đường số 8, phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân

Giao hàng bằng xe máy, trong nội thành Hồ Chí Minh theo đúng đơn hàng

Bảo quản phương tiện, hàng hóa được giao

Hỗ trợ các công việc kho (sắp xếp hàng hóa, dán tem, ...) nếu cần theo sự phân công của quản lý kho

Kiểm tra và ghi chép đầy đủ hàng hoá, hồ sơ, số lượng, nơi giao/ nhận, thời gian, người nhận và ký xác nhận vào sổ giao nhận

Đảm bảo việc lái xe an toàn, đúng luật giao thông

Thành thạo đường nội thành

Lái xe cẩn thận, chở được hàng cồng kềnh

Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Hồ Chí Minh

Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Chế độ thưởng: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc

Thử việc 1 tháng

