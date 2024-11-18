Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 52/10 đường số 8, phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giao hàng bằng xe máy, trong nội thành Hồ Chí Minh theo đúng đơn hàng
Bảo quản phương tiện, hàng hóa được giao
Hỗ trợ các công việc kho (sắp xếp hàng hóa, dán tem, ...) nếu cần theo sự phân công của quản lý kho
Kiểm tra và ghi chép đầy đủ hàng hoá, hồ sơ, số lượng, nơi giao/ nhận, thời gian, người nhận và ký xác nhận vào sổ giao nhận
Đảm bảo việc lái xe an toàn, đúng luật giao thông
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo đường nội thành
Lái xe cẩn thận, chở được hàng cồng kềnh
Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Hồ Chí Minh
Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Chế độ thưởng: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc
Thử việc 1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
